На Миколаївщині після удару дронів знеструмлена частина населених пунктів – ОВА

Уночі росіські військові атакували дронами типу «Шахед» на критичну інфраструктуру Миколаївської області, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

«Відбулося знеструмлення частини населених пунктів Миколаївського району. З ночі енергетики ведуть роботи з відновлення. Постраждалих немає», – повідомив чиновник.

Постраждалих унаслідок повітряних ударів немає.

Також у Миколаєві є проблеми з водопостачанням.

«За межами міста сталася аварійна ситуація, не пов’язана з обстрілами. Через це зараз вода подається з пониженим тиском. Фахівці вже на місці й працюють над відновленням подачі. Орієнтовно до кінця дня роботи мають бути завершені», – проінформував міський голова Олександр Сєнкевич.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.