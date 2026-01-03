ППО знешкодила 80 російських дронів минулої ночі – Повітряні сили

Російська армія в ніч на 3 січня атакувала Україну 95 ударними безпілотниками, повідомляє командування Повітряних сил.

За даними військових, дрони типу Shahed, «Гербера» та інших типів запускали з Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрова, а також мису Чауда та Гвардійського в окупованому Криму. Близько 60 із застосованих дронів – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – повідомило командування.

Повітряні сили зафіксували влучання 15 ударних безпілотників у восьми місцях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.