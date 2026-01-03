У Харкові вночі під завалами знайшли друге тіло

У Харкові вночі 3 січня під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок російських ударів, виявили тіло жінки, повідомили представники місцевої влади.

«За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби», – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Число загиблих зросло до двох, серед них – трирічний хлопчик.

Раніше в ДСНС повідомляли про 31 постраждалого внаслідок російських ударів по Харкову вдень 2 січня. Серед постраждалих – немовля.

Російські війська вдень 2 січня завдали удару по Харкову, за даними прокуратури, атакувавши місто ракетами «Іскандер».

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару зруйнована пʼятиповерхова будівля, а також частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.