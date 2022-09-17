На Миколаївщині внаслідок російських атак загинув чоловік – НПУ

Поліція Миколаївщини повідомляє 17 вересня про нічні російські обстріли чотирьох населених пунктів області, внаслідок чого один чоловік загинув.
«Сьогодні вночі окупаційні війська РФ завдали ударів по Очакову та селах Широке, Дмитрівка Куцурубської та Широківської громад. Внаслідок обстрілів загинув 54-річний мешканець Дмитрівки. Також під ворожим вогнем перебували околиці с. Березнегуватого. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється. На місцях подій правоохоронці збирають докази воєнних злочинів», – йдеться у повідомлення.
Після вчорашніх обстрілів Березнегуватого поліцейські задокументували шість пошкоджених приватних житлових будинків та три складських приміщення.
За усіма зібраними матеріалами слідчі порушили кримінальні провадження за ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».
За даними ОГП України, наразі зареєстровано 34 441 злочин агресії та воєнних злочинів.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації зауважують, що реальні цифри є значно вищими.
Москва, попри численні свідчення, заперечує атаки по цивільних в Україні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 15 серпня верифікувало 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ