На Миколаївщині внаслідок російських атак загинув чоловік – НПУ

Поліція Миколаївщини повідомляє 17 вересня про нічні російські обстріли чотирьох населених пунктів області, внаслідок чого один чоловік загинув.

«Сьогодні вночі окупаційні війська РФ завдали ударів по Очакову та селах Широке, Дмитрівка Куцурубської та Широківської громад. Внаслідок обстрілів загинув 54-річний мешканець Дмитрівки. Також під ворожим вогнем перебували околиці с. Березнегуватого. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється. На місцях подій правоохоронці збирають докази воєнних злочинів», – йдеться у повідомлення.

Після вчорашніх обстрілів Березнегуватого поліцейські задокументували шість пошкоджених приватних житлових будинків та три складських приміщення.

За усіма зібраними матеріалами слідчі порушили кримінальні провадження за ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

За даними ОГП України, наразі зареєстровано 34 441 злочин агресії та воєнних злочинів.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації зауважують, що реальні цифри є значно вищими.

Москва, попри численні свідчення, заперечує атаки по цивільних в Україні.