Суд обрав запобіжний захід Микитасеві у справі за підозрою про викрадення людини

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутатові, екскерівнику будівельної компанії «Укрбуд» Максимові Микитасю, якого поліція підозрює у викраденні юриста і вимаганні.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення і застосував для Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Суддя визначила взяти його під варту в залі суду. Термін дії ухвали визначений до 27 лютого включно.

Як заявила суддя, ухвала підлягає негайному виконанню.

Микитась і його захист можуть подати апеляцію протягом 5 днів від оголошення повного тексту ухвали суду, яке призначили на 4 січня.

Сторона обвинувачення клопотала про арешт Микитася на два місяці без альтернативи застави, стверджуючи, що він може впливати на свідків.

Засідання суду з цього приводу почалося 30 грудня, але ввечері того дня оголосили перерву до 31 грудня для розгляду заяви на відвід слідчого судді. Суд відхилив це клопотання про відвід, подане захисниками Микитася.

Також суддя того дня відхилила клопотання захисту Микитася про перерву для ознайомлення з матеріалами справи: захист стверджував, що часу до засідання було недостатньо.

При цьому сам Микитась, а також його захисники на засідання 31 грудня спершу не з’явилися. Суддя ухвалила застосувати примусовий привід. Після того Микитась прийшов на продовження судового засідання після перерви.

Микитась також заявив, що не прибув до суду вранці 31 грудня, бо був на той час викликаний повісткою на допит в іншій справі, яка розглядається щодо нього.

Микитась, який уже співпрацює зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії, дотепер перебував під домашнім арештом. Він назвав нову справу провокацією.

Підозру у викраденні людини і вимаганні грошей поліція оголосила Микитасеві 29 грудня.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро висловило занепокоєння з приводу того, що оголошення нових підозр колишньому народному депутатові й екскерівнику будівельної компанії «Укрбуд» Максимові Микитасю може використовуватися для блокування розслідувань НАБУ і тиску на Микитася як на викривача, «який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у найвищих ешелонах влади».

Максим Микитась – колишній народний депутат, відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Микитасеві інкримінують махінації із житлом Національної гвардії більш ніж на 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків більш ніж у 81 мільйон.