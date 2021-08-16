В МЗС розповіли, скільки українців планують евакуювати з Афганістану

З Афганістану планують евакуювати близько 90 українців афганського походження та членів їхніх родин. Про це заявив в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Зараз мова йде про близько 90 українців афганського походження та членів їх родин. Наші дипломати уточнюють та фіналізують список, визначаючи місця перебування наших громадян і, відповідно, планують можливі шляхи безпечної евакуації, в тому числі із залученням можливостей наших партнерів», – заявив Ніколенко.

За його словами, посольства в Таджикистані та Пакистані готові надавати допомогу громадянам України.

Напередодні з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 людей, більшість із них – громадяни інших держав.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що український літак забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Він зазначив, що у разі подальших звернень Київ «зробить все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді».

15 серпня таліби взяли під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.