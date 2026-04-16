МЗС: до створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України долучилася Австрія

Австрія приєднується до угоди про створення спеціального трибуналу про злочин агресії, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Відтак загальна кількість країн-учасниць, за його словами, зросла до 20, з них 19 – держави-члени Ради Європи.

«Вдячний Австрії та моїй колезі Беате Майнль-Райзінгер за чергове підтвердження того, що нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, притягнення до відповідальності є критично важливим для забезпечення тривалого миру на нашому континенті», – прокоментував він.

На думку дипломата, кожен новий учасник угоди підтверджує невідворотність правосуддя за злочин агресії проти України:

«Цей історичний процес забезпечення відповідальності зміцнює наші позиції та глобальну повагу до міжнародного права».

Сибіга раніше закликав країни світу долучатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України після чергової масованої ракетної атаки РФ на українські міста вночі проти 16 квітня.

У січні генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе повідомив, що Рада Європи та Європейський Союз домовилися створити передову групу для потенційного спеціального трибуналу, який має розслідувати злочин агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня 2025 року підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. Згодом голова держави повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу».

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.



