МЗС у День пам’яті жертв Голокосту: «сьогодні ми увічнюємо пам’ять жертв нацизму і рашизму»

Міністерство закордонних справ України у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту закликало міжнародну спільноту приєднатися до «вшанування пам’яті безневинних жертв тоталітарних нацистського, комуністичного і кремлівського режимів», сприяти відновленню історичної правди і притягненню винних у злочинах до відповідальності.

«Для України цей день сповнений особливого трагізму, оскільки щонайменше півтора мільйона людей – четверта частина усіх закатованих нацистами євреїв Європи – були знищені у похмуру добу Шоа саме на українській землі. Наші народи об’єднує біль трагедій Голодомору і Голокосту. Ми маємо памʼятати і ґрунтовно досліджувати трагічні сторінки нашої спільної історії, захищати історичну правду і справедливість», – йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що сьогодні Україна вшановує «пам’ять жертв нацизму і рашизму».

«Повномасштабне вторгнення Росії в Україну повернуло найжахливіші звірства війни на Європейський континент. Не оминула війна й місця спільної скорботи українського, єврейського і ромського народів – 1 березня 2022 року російські обстріли столиці України поставили під загрозу збереження пам'яті про жертви Бабиного Яру, куди поцілила одна з ворожих ракет. Внаслідок вторгнення РФ зазнали руйнувань й інші пам’ятні знаки і меморіали загиблим євреям, а також єврейські цвинтарі по всій Україні. Жертвами РФ стали й українці, які пережили Голокост і нацистську окупацію, але загинули під час повномасштабної війни РФ проти України», – йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський, вшановуючи пам’ять жертв Голокосту, зазначив, що кожне нове покоління має знати правду про Голокост.

«Це дуже важливо для того, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу. Так само важливо пам’ятати про подвиг тих, хто ще не знав, чи зло програє, але, попри все, беріг у своїй душі добро й рятував життя інших», – написав він у телеграмі.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначають 27 січня, відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Внаслідок дій нацистів під час Другої світової війни загинули близько 6 мільйонів євреїв.

Від 2012 року, згідно з постановою Верховної Ради, Україна щороку вшановує Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.