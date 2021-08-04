У МЗС повідомили про готовність допомогти білоруському тренеру, який утік в Україну

Українське зовнішньополітичне відомство готове надати необхідну допомогу тренерові білоруського гандбольного клубу «Віцязь» Костянтину Яковлєву, повідомив увечері 4 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми вже зв’язалися з тренером білоруської гандбольної команди «Віцязь» Костянтином Яковлєвим. Раді вітати його із сім’єю в Україні та хочемо, щоб у нас вони почували себе краще, ніж удома. Запевнили у готовності за потреби надавати необхідну допомогу», – написав Кулеба у твітері.

Раніше білоруське видання «Наша Нива» повідомило, що з Білорусі виїхав тренер гандбольного клубу «Віцязь» Костянтин Яковлєв. У червні цього року його заарештували на 15 діб за статтею про участь у несанкціонованому масовому заході.

За повідомленням видання «Чемпіонат.com», 16 червня Яковлєв разом з іншими спортсменами зустрічав у місті Барановичі журналіста Дмитра Рута, який вийшов на свободу після 15 діб арешту. Автомобіль, у якому їхали спортсмени після зустрічі, зупинили співробітники ДАІ на трасі М1. Після цього відразу ж з’явилися силовики і затримали Яковлєва.