МЗС відомо про 159 українців, які залишаються в Афганістані

На території Афганістану залишаються 159 громадян України і висловили бажання виїхати. Про це на брифінгу 9 вересня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він запевнив, що попри те, що медійна увага до евакуації з Афганістану знизилася, вона залишається пріоритетною для Міністерства закордонних справ.

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«Зараз на території Афганістану залишається 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому. Працюємо через посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також посольства певних дружніх нам країн, які також мають зв’язки з талібами тут, в Україні, для того, щоб організувати чергові евакуаційні рейси», – розповів Кулеба.

Він додав, що, за даними його відомства, українці, які лишилися в Афганістані, не належать до груп підвищеного ризику: «це не журналісти, не представники міжнародних організацій, громадські активісти, колишні посадовці або члени їхніх сімей».

«Ми про всіх знаємо, хто ще хоче повернутися, нехай звертаються до наших посольств, будемо вносити в списки. Ми наразі працюватимемо над організацією логістичних можливостей такої евакуації», – сказав міністр.

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31 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що в Афганістані лишається ще близько 200 громадян України, які просять про евакуацію.

Україна здійснила загалом шість авіарейсів для евакуації людей із Афганістану, вивізши близько 160 громадян України, а також громадян інших держав. Як пояснювали українські посадовці, не всі українці встигали дістатися на летовище, тож літаки брали до евакуації й інших людей. Останні три з цих рейсів вилетіли з Кабулу 28 серпня і прибули до Києва вранці 29-го.