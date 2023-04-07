МЗС засудило виділення землі в Криму учасникам війни проти України

Міністерство закордонних справ України «рішуче засуджує» виділення підконтрольною Росії адміністрацією окупованого Криму земельних ділянок учасникам російської агресії проти України.

«Як стало відомо, представники окупаційної адміністрації в Криму ухвалили нікчемне рішення та розпочали виділення сотень земельних ділянок російським військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях проти України. Подібні «заохочення» убивцям є злочинними і нікчемними та будуть безумовно скасовані, як і всі інші рішення, схвалені російською окупаційною адміністрацією в Криму», – йдеться в заяві.

У МЗС висловили впевненість у тому, що «покласти край свавіллю» в окупованому Криму і відновити законність і правопорядок «можливо лише єдиним шляхом – відновленням суверенітету України над Кримським півостровом та усіма іншими тимчасово окупованими територіями України».

Раніше сьогодні стало відомо, що підконтрольна Росії влада окупованого Криму планує почати видачу наказів про надання земельних ділянок учасникам війни проти України.

За даними російського державного агентства ТАСС, до видачі готові 511 ділянок загальною площею 56 га. Розташовані вони у Ліснівському сільському поселенні Сакського району.

«Додатково сформовано та поставлено на кадастровий облік 165 земельних ділянок у Молочненському сільському поселенні того ж району на західному узбережжі Криму», – йдеться у повідомленні.

Раніше підконтрольний Росії парламент Криму схвалив зміни до законодавства, згідно з якими учасникам війни РФ проти України з Криму безкоштовно видаватимуть земельні ділянки.

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв пообіцяв учасникам «спецоперації» до тисячі безкоштовних земельних ділянок під житлове будівництво. Від жителів Севастополя вимагали до 1 січня 2023 року переоформити українські документи на землю.