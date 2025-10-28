Доступність посилання

Міністр закордонних справ Нідерландів прибув з візитом до України

Міністр заявив, що Україна може розраховувати на максимальну підтримку Нідерландів у боротьбі з російським агресором

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл прибув з візитом до України.

«День за днем Росія тероризує українців своїми жахливими нападами. Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без світла та газу. Моє послання сьогодні в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку у боротьбі з російським агресором», – написав він у соцмережі Х, оприлюднивши фото з вокзалу.

На початку Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів. Амстердам мають намір інвестувати додаткові 90 мільйонів євро в українські дрони.

