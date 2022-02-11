МЗС висловило протест через вироки двом кримським татарам у Росії

Міністерство закордонних справ висловлює протест через вироки кримським татарам Зекір’ї Муратову та Вадиму Бектемірову, винесені російським судом у Ростові-на-Дону.

«Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку із безпідставними, політично вмотивованими рішеннями Південного окружного військового суду у місті Ростов-на-Дону від 11 лютого 2022 року про засудження до позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями громадянин України – 64-х річного Зекір’ї Муратова з 3-ю групою інвалідності на 11 років 6 місяців та Вадима Бектемірова на 11 років», – йдеться в заяві.

Відомство звертає увагу на те, що обом громадянам України присудили провести перші три роки ув’язнення в тюрмі, де «найгірші умови утримання в усій пенітенціарній системі Росії».

У міністерстві нагадали, що під час досудового слідства російська сторона припустилася численних процедурних порушень, а судді ігнорували свідчення захисту про непричетність Бектемірова та Муратова до дій, які їм закидали. У МЗС висновують, що ці порушення свідчать про політичний характер справи.

«Російська Федерація має скасувати рішення суду й негайно звільнити Зекір’ю Муратова та Вадима Бектемірова, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України», – заявляє МЗС.

Відомство також міжнародну спільноту засудити переслідування громадян України з боку Росії, посилити політичний та санкційний тиск та вимагати «припинення Росією порушення норм міжнародного права на окупованих нею територіях України».

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Російський суд 11 лютого засудив двох кримських татар Зекір’ю Муратова і Вадима Бектемирова до 11,5 і 11 років позбавлення волі відповідно, визнавши їх винними у причетності до ісламського угруповання «Хізб ут-Тахрір». Муратов і Бектемиров не визнали себе винними.

Відтоді як Росія окупувала Крим у 2014 році, російська влада переслідувала десятки кримських татар за нібито приналежність до ісламської групи. Багато кримських татар виступили проти захоплення Москвою півострова в 2014 році.