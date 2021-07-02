У МЗС відреагували на дозвіл Путіна російським військовослужбовцям блокувати акваторію в Керченській протоці

Закон, який надає право Національній гвардії Росії здійснювати блокування територій та акваторій, прилеглих до низки об’єктів, нехтує правами України як прибережної держави, повідомив в коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Президент Російської Федерації підписав закон про надання права Національній гвардії РФ здійснювати блокування територій та акваторій, прилеглих до низки об’єктів.Перебуваючи під безпосереднім керівництвом президента Росії, Росгвардія може бути використана для створення додаткових необґрунтованих перешкод для свободи мореплавства у Керченській протоці та Азовському морі. Нині під охороною Росгвардії перебувають акваторія Керченської протоки, Кримського мосту, енергомосту та газогону між Росією і тимчасово окупованим Кримом», – заявив Ніколенко.

За його словами, цей закон нехтує правами України як прибережної держави щодо Чорного та Азовського морів і Керченської протоки.

«Росія як держава-окупант продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди для міжнародної навігації та перетворює Азовське море у своє внутрішнє озеро. Такі агресивні дії загрожують як національній безпеці України, так і безпеці та стабільності Південно-Східної Європи», – додав Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що Російська Федерація має припинити порушення своїх зобов’язань за Конвенцією ООН з морського права та іншими нормами міжнародного права. Залучення російської національної гвардії підкреслює термінову необхідність консолідованої міжнародної відповіді на протиправні дії Росії в Чорному та Азовському морях.

1 липня Володимир Путін підписав закон, який дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії «блокувати території та акваторії охоронюваних об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення».

Згідно з пояснювальною запискою до закону, під охороною Росгвардії перебувають, зокрема, акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через неї, а також акваторії російського енергомоста з Кримом.

Раніше повідомлялося, що місія США в ОБСЄ закликала Росію скасувати своє рішення щодо блокування проходу частини суден у Керченській протоці.

До цього Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з тим, що Росія оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань.

19 квітня Україна і ще вісім країн-учасниць ПАРЄ висловили стурбованість концентрацією російських військових сил в анексованому Криму, а також закликали Росію припинити блокування Керченської протоки.

У Міноборони Росії запевняли, що перекриття частини морської акваторії поблизу Криму «не перешкоджатиме судноплавству». У МЗС Росії також наполягають, що рух торгових суден через Керченську протоку, в тому числі в українські порти, не обмежувався.