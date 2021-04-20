МЗС Росії обіцяє кроки у відповідь на видворення свого дипломата з Києва

Міністерство закордонних справ Росії відмовилося вважати видворення російського дипломата з України симетричним заходом з боку Києва і заявило, що залишає за собою право на кроки у відповідь.

«МЗС Росії не може розглядати вислання російського дипломата з України як симетричний захід і залишає за собою право на кроки у відповідь щодо одного з дипломатів посольства України в Москві», – йдеться в заяві, оприлюдненій 20 квітня.

У МЗС Росії заявили, що 19 квітня в посольство Росії в Києві надійшла нота від МЗС України про оголошення радника посольства персоною нон ґрата «через діяльність нібито несумісну з дипломатичним статусом».

Російське відомство заявило, що такі звинувачення «є голослівними і безпідставними», і відмовилося вважати дії Києва як симетричну відповідь на видворення з Росії українського консула в Санкт-Петербурзі.

У МЗС Росії заявили, що українського консула затримали нібито, коли він «намагався придбати закриті бази даних російських правоохоронних органів, що містять персональні відомості про приватних осіб».

У Міністерстві закордонних справ України назвали дії російської сторони провокацією, а також наголосили, що «повністю відкидають висунуті консульському співробітнику звинувачення».

ФСБ Росії 17 квітня заявила про затримання за день до цього українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

Пізніше МЗС Росії заявило, що українському консулу в Санкт-Петербурзі, про затримання якого повідомляла ФСБ, рекомендували залишити російську територію.

У МЗС України заявили, що у відповідь видворять одного з радників посольства Росії в Києві.

Інцидент стався на тлі чергового загострення відносин між двома країнами, зокрема через накопичення Москвою тисяч військових поблизу кордону України і в анексованому Криму.