МЗС: Угорщина втратить 1 мільярд доларів на рік від зупинки експорту газу до України

На цей момент Угорщина не зупиняла експорт газу до України, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 25 березня.

За його словами, про це йому повідомили профільні відомства перед брифінгом.

Водночас, заявив Тихий, у разі, якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішить все ж зупинити експорт, «єдиним наслідком» буде втрата економікою Угорщини понад 1 мільярда доларів. Стільки, за його словами, Угорщина отримала за попередній рік за газ, проданий Україні.

«Єдиним наслідком буде, що з кишень угорців Віктор Орбан забере цей 1 мільярд доларів. Це його справа, якщо він хоче це робити», – зазначив Тихий.

Речник зазначив, що на сьогодні Україна має необхідні обсяги газу та знає, звідки його отримати навіть у разі припинення постачання Будапештом.

Читайте також: ЄС планує відмовитися від російських енергоносіїв, попри нові потрясіння на ринках – єврокомісар

«Справа в тому, що Україна, на відміну, до речі, від Угорщини, диверсифікована країна й свого часу вжила необхідних заходів для того, щоб постачання енергоресурсів було диверсифікованим і ми не залежали від того, що захоче прем’єр-міністр сусідньої країни в рамках своєї виборчої кампанії з політичних мотивів зробити», – додав представник МЗС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив 25 березня, що його країна припинить постачання газу до України доти, поки не відновиться потік нафти трубопроводом «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини і Словаччини.

Як заявила українська влада, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.



