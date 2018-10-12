У МЗС побачили схожість із агресією в намірах Росії «захищати православних»

У Міністерстві закордонних справ України вбачають паралелі з подіями 2014 року в намірах Росії «захищати православних». Про це в мережі Twitter написала речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«Подібні тези щодо «захисту російськомовного населення» ми чули від РФ як виправдовування своєї агресії проти України», – вказала речниця.

Раніше 12 жовтня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова «політико-дипломатичними заходами» захищати інтереси православних в Україні.

«У випадку, якщо події увійдуть в русло протиправних дій, то, звичайно, як Росія всюди захищає інтереси росіян і російськомовних, то також, і про це неодноразово говорив Володимир Путін, Росія захищає інтереси православних», – сказав Пєсков.

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11 жовтня під вечір у Стамбулі представник Вселенського патріархату зробив заяву щодо Української православної церкви, яку українські політики і представники деяких місцевих православних церков назвали історичною.

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