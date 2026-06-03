Генштаб: армія РФ за добу найактивніше штурмувала Покровський та Гуляйпільський напрямки

Напередодні на фронті мали місце 263 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 3 червня.

Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку російська армія чотири рази атакувала українські позиції, п’ять разів намагалася просунутися на Куп’янському.

Російські загарбники 14 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ на Лиманському напрямку, 12 разів атакували на Костянтинівському. 20 штурмів мали місце на Слов’янському.

На Краматорському напрямку, за даними штабу, російські війська наступальних дій не проводили.





На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 40 російських штурмових дій у районах Родинського, Василівки, Новоолександрівки, Гришиного, Удачного та в бік Степів, Іванівки, Сергіївки, Шевченка й Дорожнього.

Сім російських атак Генштаб зафіксував на Олександрівському напрямку.

«На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 44 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Оленокостянтинівка, Прилуки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого», – йдеться в зведенні.

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Сили оборони зупинили три російських спроби просуватися на Оріхівському напрямку і дві – на Придніпровському.

За оцінкою ISW, з грудня 2025-го по травень 2026 року російська армія загалом отримала контроль над 40,64 квадратними кілометрами в Україні й втратила 281,1 квадратних кілометра.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.