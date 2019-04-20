Поліція на Луганщині затримала чоловіка за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях

Представники батальйону спеціального призначення «Луганськ-1» затримали 46-річного чоловіка на блокпосту «Петропавлівка» Станично-Луганського району, який значився у базах даних як представник незаконного збройного формування. Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

«Проведеними першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що чоловік у період з березня по червень 2015 року проходив службу в розвідувальному взводі «ополчення», що знаходилось під керівництвом Конкіна О.Г. та дислокувався у місті Ровеньки Луганської області. Наразі затриманого передано до Управління СБУ в Луганській області для проведення подальшої перевірки», – йдеться у повідомленні.

Поліція також оприлюднила відео. Чоловік на ньому говорить, що їхав з непідконтрольної Києву території Луганщини у Сєвєродонецьк відновлювати паспорт. Також він говорить, що входив певний час до згаданого підрозділу, який нібито мав супроводжувати якісь вантажі, але на завдання угруповання, за словами затриманого, він не ніколи не виїжджав, а зараз працює водієм у фізичної особи.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.