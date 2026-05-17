«Дезінформація» РФ – НАБУ і САП заперечили «розслідування» щодо Олени Зеленської

Російською дезінформацією назвали Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомлення «щодо нібито «розслідувань» стосовно дружини президента України».

«НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах. Подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку держави-агресора, спрямованої на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни», – ідеться в коментарі НАБУ.

Аналогічне повідомлення містить увечері 17 травня і телеграм-канал САП.

Раніше 17 травня російські державні інформагенції оприлюднили повідомлення, нібито українські антикорупційні органи «завершують розслідування проти дружини Володимира Зеленського Олени». Зокрема, «РИА Новости» писали, що про це їм повідомили «в російських силових структурах».