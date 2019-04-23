НАБУ заявляє, що завершило службове розслідування про «злив справ» у сфері оборони

Національне антикорупційне бюро України заявляє про завершення службового розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників бюро, пов’язаних з фігурантами сюжету програми «Бігус.інфо» про корупцію в оборонній сфері.

Як повідомляє НАБУ, висновки Управління внутрішнього контролю бюро, що проводило розслідування, передали дисциплінарній комісії.

«Рішення про наявність складу дисциплінарного проступку у діях співробітників НАБУ ухвалює дисциплінарна комісія, до складу якої входять представники громадськості – члени Ради громадського контролю при НАБУ. Отже, висновок і матеріали службового розслідування надано дисциплінарній комісії. І вже ця комісія після вивчення цих документів, визначатиме, чи є в діях співробітника НАБУ склад дисциплінарного проступку», – йдеться в повідомленні НАБУ 23 квітня у Facebook.

Національне антикорупційне бюро України 12 квітня повідомило, що здійснює службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників бюро, пов’язаних із фігурантами сюжету програми «Бігус.інфо».

Журналісти проекту Bihus.Info в лютому і березні оприлюднили розслідування щодо корупції в сфері оборони, в якому заявили, що українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження.

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Крім того, у розслідуванні згадується, що Національне антикорупційне бюро України включило «Оптимумспецдеталь» до переліку фірм, які мають «ознаки фіктивності». Згідно з оприлюдненими листуваннями, у грудні 2016 року колишній співробітник «Укроборонпрому» Віталій Жуков нібито вимагав від очільника «Оптимумспецдаталі» Андрія Рогози вирішити це питання за допомогою заступника директора НАБУ Гізо Углави. Через місяць «Оптимумспецдеталь» не була включена до уточненого списку, який був надісланий із підписом Углави.