НАБУ викликає Кононенка на допит як свідка в справі про зловживання владою

Національне антикорупційне бюро викликає екснародного депутата Ігоря Кононенка на допит у кримінальному провадженні. Про це йдеться в повістці, яку НАБУ оприлюднило 5 січня.

Як уточнюється в документі, йдеться про кримінальне провадження за фактами зловживання владою, яке спричинило тяжкі наслідки, та перевищення службових повноважень.

У Бюро уточнюють, що публікують повістку «з огляду на попередні неявки без поважних причин на виклики» Ігоря Кононенка. В разі неявки йому загрожує штраф або примусовий привід.

Ігор Кононенко не коментував публічно виклик на допит.

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3 серпня 2020 року НАБУ повідомило про підозри першим фігурантам справи про фірму «Аркона Газ-Енергія», яка отримала спецдозвіл на користування надрами газоносного родовища в Полтавській області за штучно заниженою вартістю, в результаті чого державі були завдані збитки у розмірі майже 200 мільйонів гривень.

За даними журналістів проєкту Радіо Свобода «Схеми», із цією компанією були пов’язані люди з оточення п’ятого президента Петра Порошенка та його бізнес-партнера, депутата Верховної Ради 8 скликання від «Блоку Петра Порошенка» Ігоря Кононенка.

Ігор Кононенко свій зв’язок з фірмою «Аркона Газ-Енергія» заперечував. При цьому він підтвердив своє знайомство з одним із власників компанії – Олегом Ольховим, який очолював спорт-клуб «5 елемент» Порошенка та Кононенка.

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У пресслужбі партії Порошенка «Європейська солідарність» заявили, що його оточення «не має жодного відношення до осіб, яких НАБУ підозрює у зловживаннях у сфері видобутку газу»

Згодом 1 липня 2020 року Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсною ліцензію на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища на Полтавщині, що було основним активом фірми «Аркона Газ-Енергія», яку навесні оточення п’ятого президента і народного депутата Петра Порошенка продало Вадиму Новинському в 60 разів дорожче (за понад 240 мільйонів гривень), ніж придбало в держави.