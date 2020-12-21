Росія: опозиціонерку Соболь затримали біля будинку співробітника ФСБ, ймовірно, причетного до отруєння Навального

Співробітниця створеного опозиційним російським політиком Олексієм Навальним «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь увечері 21 грудня була затримана в Москві біля будинку, в якому, як стверджується, живе співробітник ФСБ Костянтин Кудрявцев. Цей чоловік, як стверджує Олексій Навальний, був одним із учасників операції з отруєння політика.

Соболь вела пряму трансляцію в твітері і зняла своє затримання, а згодом продовжувала трансляцію з автозаку. Затримання знімали також журналісти, які прибули на місце і, як і Соболь, намагалися поспілкуватися з Кудрявцевим.

Поліцейські під час затримання сказали Любові Соболь, що на неї надійшла заява від одного з мешканців. Названа адреса збігається з імовірною адресою Кудрявцева.

Любов Соболь приїхала до будинку, де, як стверджується, живе співробітник ФСБ, після того, як удень 21 грудня Навальний опублікував запис своєї розмови з, як він стверджує, Кудрявцевим. Співрозмовник фактично зізнався в тому, що на Навального було скоєно замах, і розповів подробиці. Навальний у цій розмові називався помічником секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева.

У розмові з Олексієм Навальним людина, ідентифікована ним як співробітник ФСБ Костянтин Кудрявцев, пояснила, що політик помер би, якби не швидка посадка в Омську і не введений йому лікарями швидкої допомоги атропін: «Якщо б там трохи довше, то, можливо, все закінчилося по-іншому… збіг обставин». Співрозмовник Навального також розповів, що отруйна речовина була нанесена на спідню білизну Навального.

Сам Кудрявцев не був у Томську, коли там 20 серпня був отруєний Навальний. Але раніше він брав участь у стеженні за ним, а також літав до Омська вже після того, як Навального відправили на лікування до Берліна, стверджують розслідувачі. Раніше The Insider і Bellingcat писали, що Кудрявцев, фахівець із хімзахисту, спеціально літав до Омська, оскільки знав, як усувати сліди отрути.