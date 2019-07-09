Наливайченко: постанова суду про конфіскацію внеску оскаржена і не вступила в силу

Лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко заявляє, що постанова Вінницького міського суду щодо конфіскації суми внеску на підтримку його як кандидата у президенти не вступила в законну силу, «оскільки є необґрунтованою й безпідставною, і вже оскаржується у Вінницькому апеляційному суді».

Йдеться про захист фізичної особи, яка надала добровільний внесок до виборчого фонду кандидата у президенти, мовиться в заяві Наливайченка, поширеній його пресслужбою.

За його словами, під час президентських виборів, відповідно до вимог законодавства, було зареєстровано виборчий фонд, благодійні внески до якого вносили тисячі людей.

«Після першого туру виборів нами, як того вимагає закон, було подано звіт до НАЗК і ЦВК. Після відповідної перевірки порушень не виявлено. Кошти витрачалися виключно на цілі, визначені законодавством», – сказав Наливайченко.

На момент здійснення добровільного внеску на підтримку кандидата у президенти, податковий борг у фізичної особи був відсутній, йдеться в повідомленні.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що 137 500 гривень «незаконного внеску» на підтримку кандидата в президенти України Валентина Наливайченка конфіскують до державного бюджету.

У відомстві зазначили, що Вінницький міський суд визнав неназвану фізичну особу винною в порушенні порядку надання добровільного внеску до виборчого фонду кандидата в президенти.

«Суд постановив застосувати до внескодавця стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1190 гривень на користь держави, з конфіскацією суми внеску в розмірі 137 500 гривень», – заявили в НАЗК.

Під час виборів президента 2019 року Наливайченко отримав у свій виборчий фонд понад 6,5 мільйона гривень добровільних внесків фізичних осіб. У першому турі виборів кандидат отримав 0,22% голосів.