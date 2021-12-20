Мінськ заявляє про напад на посольство Білорусі в Лондоні

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що на посольство країни в Лондоні 19 грудня був скоєний напад. Про це повідомляє AFP із посиланням на відомство.

Група осіб, згідно з заявою МЗС, пошкодила фасад будівлі і напала на білоруських дипломатів, які прибули на місце події. Одному з них була потрібна медична допомога – у нього діагностовано перелом носа, струс мозку легкого ступеня та травматичний перелом зуба.

Нападників затримала лондонська поліція. За версією Мінська, вони належать до «радикально налаштованої групи емігрантів».

Тимчасовий повірений у справах Великої Британії був викликаний до МЗС Білорусі, де йому «заявили рішучий протест із вимогою про проведення ретельного розслідування інциденту».

Країни ЄС звинувачують режим Лукашенка в тому, що саме він стоїть за міграційною кризою на кордоні, стверджуючи, що влада Білорусі заманює жителів країн Близького Сходу до Мінська і допомагає їм дістатися до кордону з Польщею, щоб ті спробували її перетнути. Метою таких дій названо дестабілізацію ЄС на помсту за західні санкції проти офіційного Мінська.