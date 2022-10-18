Замість Сівіріна новим народним депутатом від «Голосу» став Хлапук

Кандидат від партії «Голос» Максим Хлапук склав присягу народного депутата 18 жовтня, повідомив парламентар від цієї фракції Ярослав Железняк.

«Максим Хлапук склав присягу народного депутата України та доєднався до наших рядів «Голосу», – написав він у своїх соцмережах.

Хлапук раніше обіймав посаду заступника керівника секретаріату Верховної Ради. Він балотувався до парламенту від «Голосу» в 2019 році.

Читайте також: Голосування за держбюджет-2023 переноситься на початок листопада – заступник голови комітету

Він зайняв місце Рустема Умерова, який очолив Фонд державного майна. Наступним у списку був Олексій Сівірін, якого Центральна виборча комісія визнала народним депутатом у вересні.

Втім, у жовтні Ярослав Железняк повідомив, що Сівірін вирішив «залишатися у реальному секторі економіки». Відтак він не набув депутатського мандата, і ЦВК визнала народним депутатом Максима Хлапука.