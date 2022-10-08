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Новини | Міжнародні

НАТО «має робити більше» для спільної безпеки проти загроз Росії – голова Міноборони Німеччини

Про це Крістін Ламбрехт заявила під час візиту на військову базу в Литві, де розміщені німецькі війська

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт висловила думку, що НАТО повинно докладати більше зусиль для забезпечення спільної безпеки, аби захиститися від агресивних дій Росії. Таку думку вона висловила під час візиту до Литви.

«Справа в тому, що ми, НАТО, повинні робити більше для спільної безпеки, тому що ми не можемо знати, як далеко зайде манія величі Путіна», – заявила Ламбрехт, відвідуючи німецький підрозділ, розташований у Литві.

Вона нагадала про погрози Росії після того, як Литва запровадила санкції на ввезення товарів до Калінінграду. Міністерка оборони зазначила, що такі погрози лунали не вперше і їх варто сприймати серйозно.

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«Безпека Литви – це безпека Німеччини. Саме цю обіцянку спільної безпеки ми знову підтверджуємо сьогодні», – сказала вона на литовській військовій базі в місті Рукла.

Німеччина очолює міжнародну бойову бригаду чисельністю в 3-5 тисяч солдатів, розміщену в Литві.

Контингент є частиною зусиль НАТО з посилення свого східного флангу на тлі агресивних дій Москви в регіоні.

Литва межує з російським ексклавом на березі Балтійського моря Калінінградом, а також із союзником Росії Білоруссю.

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