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НАТО може залишити Столтенберґа на посаді очільника альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 15 червня, що члени альянсу мають вирішити, чи хочуть вони його замінити після девʼяти років на посаді. Напередодні липневого саміту в столиці Литви Вільнюсі 31 країна НАТО обговорює пошук наступника норвезького високопосадовця, нагадує агенція France-Presse.

Повноваження Столтенберґа, який очолює Організацію Північноатлантичного договору з 2014 року, вже були продовжені на рік, до жовтня 2023-го. Це сталося на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Голова уряду Данії Метте Фредеріксен вважається фавориткою на посаду нової очільниці альянсу, також серед кандидатів називають британського міністра оборони Бена Воллеса. Але наразі з цього питання немає консенсусу серед членів НАТО, і дипломати все частіше говорять про шанси Столтенберґа продовжити перебування на посаді.

64-річний норвежець повторив, що не має «жодних намірів домагатися продовження», але це питання належить членам НАТО.

«Я відповідаю за всі рішення, які має ухвалити альянс, окрім одного, і це стосується мого майбутнього – це має вирішити 31 союзник», – сказав Столтенберґ на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Кілька дипломатів із країн НАТО заявили 14 червня, що вони б воліли, щоб Столтенберґ залишився керувати, якщо не буде знайдено очевидну заміну.

Метте Фредеріксен, яка нещодавно відвідала Сполучені Штати, може реалізувати вимоги деяких європейських союзників як можлива перша жінка-лідер оборонного союзу. Але країни НАТО на східному фланзі альянсу наполягають, щоб хтось із їхнього регіону став до керма, щоб підкреслити більш жорстку позицію щодо Росії.

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