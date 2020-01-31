Члени міжпарламентської ради НАТО засудили намагання Росії дестабілізувати Україну

Члени міжпарламентської ради Україна-НАТО засудили намагання Росії дестабілізувати ситуацію в Україні.

Під час свого першого засідання виконувач обов’язків президента Парламентської асамблеї НАТО, представник Угорщини Атілла Местергазі наголосив на важливості міцного партнерства з Україною та підтримки, яку надає Асамблея.

На першому засіданні міжпарламентської ради Україна-НАТО у 2020 році представники Парламентської асамблеї Альянсу висловили підтримку незалежності України та її територіальної цілісності. Вони засудили анексію Росією Криму та дестабілізацію ситуації на сході України.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Після російської окупації Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.