Понад 7,8 млрд грн надійшло для ЗСУ на спецрахунок НБУ

Національний банк України повідомляє, що станом на 4 березня на спецрахунок, який НБУ відкрив для підтримки Збройних сил України, загалом перерахували понад 7,8 мільярдів гривень в еквіваленті.



За інформацією НБУ, понад 765 мільйонів гривень надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).



Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 5,4 млрд грн.



Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 2,4 млрд грн.

Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії 24 лютого.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням або через банківський рахунок за реквізитами.

Щоб допомогти українській армії з озброєнням та військовою технікою можна також перерахувати гроші напряму профільному підприємству Укроборонпрому – ДК «Укрспецекспорт». Це офіційно уповноважена організація на закупівлю озброєння та військової техніки.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».