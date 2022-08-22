Голова Нацполіції закликає бути особливо уважними протягом усього тижня

Голова Національної поліції України Ігор Клименко 22 серпня закликав українців бути особливо пильними протягом тижня, що почався.

«А цього тижня варто особливо уважно виконувати рекомендації щодо заходів безпеки. Наш ворог підступний. І може нанести болючі удари саме в дні відзначення найважливішого державного свята – Дня Незалежності України», – застеріг він.

За даними Клименка, щодоби на службу заступає понад 6 200 нарядів поліції, які залучають 13 тисяч поліцейських.

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«Цьогоріч кількість масових заходів мінімізована. Це вимушений та необхідний крок у період воєнного стану. Тож прохання до громадян уникати місць скупчення людей та перебувати в укриттях під час повітряних тривог», – додав голова Нацполіції.

Київська міська державна адміністрація також закликала жителів столиці бути особливо обережними: дотримуватися заходів безпеки і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Столична влада припускає завдання Росією ракетно-бомбових ударів у День Державного прапора та День Незалежності України – 23 і 24 серпня.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ закликали українців бути особливо пильними у День незалежності України – 24 серпня.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке, щось особливо жорстоке».