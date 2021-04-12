НАЗК почала перевіряти декларації Зеленського, Шмигаля, 15 міністрів, 4 суддів КСУ

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 98 декларацій публічних службовців, серед яких президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, 15 міністрів, четверо суддів Конституційного суду, повідомила пресслужба НАЗК.

За повідомленням, станом на 12 квітня в повній перевірці НАЗК – уже 375 декларацій посадовців.

«Більшість із цих декларацій НАЗК узяло в перевірку, оскільки у 2020 році завершити таку перевірку було неможливо через рішення Конституційного суду України», – йдеться в повідомленні.

У НАЗК додали, що повна перевірка декларацій відбувається за чітким порядком, зареєстрованим у Міністерстві юстиції.

Наразі підставою для повної перевірки може стати:

висока посада. При цьому, перевіряються всі особи, які обіймали такі посади у 2020 році;

заява від громадян або ЗМІ про можливі недостовірні відомості в декларації посадовця.

На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав її може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів, додали в НАЗК.

Загалом, за даними комісії, посадовці подали майже 792 тисячі декларацій.

Усі декларації будуть перевірені автоматично завдяки системі логічного та арифметичного контролю. Комп’ютер визначить, які декларації містять найбільші ризики, після чого працівники НАЗК розпочнуть повну перевірку цих декларацій, йдеться в повідомленні.

До кінця року НАЗК планує здійснити повну перевірку понад 1000 декларацій посадовців.