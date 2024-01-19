Долар по 37,5 – НБУ додатково посилив гривню

Національний банк України продовжує залишатися головним гравцем на українському міжбанківському валютному ринку, своїми продажами валюти регулятор контролює курс гривні щодо долара США. Але, як стверджують аналітики, 19 січня основну частину продажів долара забезпечив не НБУ, а інші учасники ринку.

НБУ встановив на 22 січня офіційний курс на рівні 37 гривень 52,68 копійки за долар. Це на 18 копійок менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 37 гривень 70,94 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 16:15 становили 37 гривень 51–52,5 копійки за долар, це значно менше від рівня відкриття торгів (37 гривень 66–68 копійок).

«Пропозиція валюти на торгах доларом перевищує попит, чого вже формально був досить давно. Певною мірою почалася гра «на пониження». Покупці не поспішають брати валюту, сподіваючись намацати «дно» за курсом», – вказували фахівці сайту «Мінфін» опівдні 19 січня.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.