НБУ суттєво посилив гривню проти долара

Національний банк України продовжує залишатися головним гравцем на українському міжбанківському валютному ринку, своїми продажами валюти регулятор контролює курс гривні щодо долара США.

НБУ встановив на 19 січня офіційний курс на рівні 37 гривень 70,94 копійки за долар. Це одразу на 19 копійок менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 37 гривень 89,77 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 16:25 становили 37 гривень 67–69 копійок за долар, це менше від рівня закриття торгів 17 січня (37 гривень 83–90 копійок).

«Попит перевищує пропозицію, але загальна тенденція поки що на зниження котирувань», – вказували фахівці сайту «Мінфін» опівдні 18 січня, опосередковано вказуючи на провідну роль регулятора у перебігу торгів.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.