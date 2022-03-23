НБУ просить SWIFT відключити російський Центробанк від обміну повідомленнями

Національний банк України 23 березня звернувся до керівництва міжнародної системи SWIFT із закликом відключити Центральний банк Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями. На думку керівників українського регулятора, це посилить міжнародну фінансову ізоляцію РФ та стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.

«Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни», – наголосив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Із 12 березня Рада ЄС ухвалила рішення відключити сім російських банків від фінансової системи SWIFT. Це банки «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», Банк «Россия», «Совкомбанк», ВЭБ и ВТБ.

З 20 березня від міжнародної платіжної системи SWIFT відключили три білоруські банки – «Белагропромбанк», «Банк розвитку Білорусі» і банк «Дабрабыт».

SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Послуги системи використовують близько 11 тисяч банків і фінансових установ у понад 200 країнах світу.