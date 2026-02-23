Єврокомісія не готує «плану Б» щодо фінансування України – Домбровскіс

Європейська комісія наразі не готує альтернативного сценарію фінансування України, попри блокування Угорщиною кредиту на 90 мільярдів євро. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода 23 лютого заявив єврокомісар із питань економіки Валдіс Домбровскіс.

«На цьому етапі я б не починав шукати нові альтернативи, тому що щодо цього пакету на 90 мільярдів євро вже виконано багато роботи й проведено значну підготовчу роботу», – сказав Домбровскіс і додав, що наразі Брюссель зосереджений на розблокуванні рішення цього рішення, а не на пошуку альтернативних механізмів.

Єврокомісар нагадав, що у грудні всі держави-члени ЄС, включно з Угорщиною, погодили такий кредит для України. І що Будапешт, як і ще кілька країн, не бере участь у фінансуванні кредиту.

За його словами, поки вирішується питання з Угорщиною у Раді Євросоюзу, Єврокомісія продовжує працювати над фіналізацією інших необхідних документів, зокрема кредитної угоди, меморандуму про взаєморозуміння та стратегії фінансування на рік.

«Ми продовжуємо готувати всі ці документи, щоб змогти розпочати виплати так, як ми планували, – на початку квітня… Очевидно, нам доведеться знайти рішення. Треба сказати, що це не перший випадок, коли ми стикаємося з труднощами з Угорщиною. Наразі ми перебуваємо в тісній взаємодії з державами-членами, і я маю сказати, що сподіваюся знайти шлях уперед», – наголосив Домбровскіс.

Чергову спробу затвердити кредит на 90 мільярдів євро в Раді ЄС зроблять 24 лютого під час засідання міністрів загальних справ Євросоюзу у Брюсселі.

Угорщина та Словаччина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці грудня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. 23 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про відсутність фізичних перепон постачанням, натомість наголосивши на політичних. За словами очільника угорської дипломатії, в такий спосіб Київ змушує Будапешт розблокувати переговорний процес з Україною про її членство в ЄС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС 23 лютого наполіг, що нафтопровід пошкоджений, тому повторив свою пораду двом європейським столицям «адресувати ультиматуми Кремлю».

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов'язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Також у Єврокомісії наголосили, що очікують від усіх лідерів ЄС дотримання їхнього зобов’язання, взятого на себе торік на саміті 18 грудня, виділити Україні багатомільярдну позику. Спроби як Євросоюзу загалом, так і окремих держав-членів переконати керівництво Угорщини та Словаччини відмовитися від їхніх вето щодо кредиту для України й чергового антиросійського пакету санкцій продовжаться на різних рівнях. Попередній намір об’єднання полягав у тому, щоб затвердити ці рішення до четвертої річниці повномасштабного вторгнення.