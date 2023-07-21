Нічна атака РФ знищила 100 тонн гороху і 20 тонн ячменю на Одещині – ОК «Південь»

Російська армія вночі проти 21 липня атакувала Одеську область ракетами «Калібр» з Чорного моря, повідомило оперативне командування «Південь».

За його спостереженням, після атак на портову інфраструктуру російські війська «переключилися на аграрні підприємства регіону»:

«Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку», – йдеться в повідомленні.

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Пожежу на площі в більше ніж 200 квадратних метрів ліквідували. Атака знищила 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє працівників підприємства отримали поранення.

Протягом трьох попередніх ночей російські війська атакували портову інфраструктуру півдня України. Зокрема, вночі 20 липня армія РФ здійснила чергову атаку по південних областях України – в Одесі і Миколаєві, за даними влади, є руйнування, близько 20 постраждалих, зокрема – п’ятеро дітей. В Одесі загинула одна людина, у Миколаєві – дві людини.

Інститут дослідження війни припускає, що Росія атакує порти України, щоб створити умови для експорту зерна з окупованих територій і схилити Захід до поступок для відновлення Чорноморської зернової угоди.