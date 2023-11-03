Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Нідерланди оголосили про військову допомогу Україні на пів мільярда євро

Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, Київ, 2 листопада 2023 року
Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, Київ, 2 листопада 2023 року

Нідерланди упродовж наступних восьми місяців, тобто до середини 2024 року, нададуть Україні пакет військової допомоги на 500 мільйонів євро. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час дводенного візиту в Україну, повідомило нідерландське видання Het Parool.

«У цьому випадку йдеться про боєприпаси», – розповіла очільниця оборонного відомства.

Кайса Оллонґрен зауважила, що близько 260 мільйонів євро буде витрачено на артилерійські снаряди, ще 240 мільйонів євро – на боєприпаси для танків.

Нідерланди надаватимуть військову допомогу Україні «стільки, скільки це необхідно», додала Оллонґрен.

Під час візиту в Україну міністр оборони Нідерландів відвідала Харків і Київ, вона мала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG