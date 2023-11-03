Нідерланди оголосили про військову допомогу Україні на пів мільярда євро

Нідерланди упродовж наступних восьми місяців, тобто до середини 2024 року, нададуть Україні пакет військової допомоги на 500 мільйонів євро. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час дводенного візиту в Україну, повідомило нідерландське видання Het Parool.

«У цьому випадку йдеться про боєприпаси», – розповіла очільниця оборонного відомства.

Кайса Оллонґрен зауважила, що близько 260 мільйонів євро буде витрачено на артилерійські снаряди, ще 240 мільйонів євро – на боєприпаси для танків.

Нідерланди надаватимуть військову допомогу Україні «стільки, скільки це необхідно», додала Оллонґрен.

Під час візиту в Україну міністр оборони Нідерландів відвідала Харків і Київ, вона мала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.