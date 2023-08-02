До Франції прибув перший евакуаційний рейс із Нігеру

Перший літак, на борту якого перебували переважно французи та інші європейці, евакуйовані з Нігеру, приземлився в Парижі вранці 2 серпня. Це сталося менш як за тиждень після державного перевороту, який повалив одного з останніх прозахідних лідерів у регіоні Сахель.

«На борту літака Airbus A330 перебували 262 людини, у тому числі немовлята», — повідомила AFP міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна перед тим, як перший евакуаційний рейс приземлився в паризькому аеропорту Шарль де Голль.

На борту також були нігерійці, португальці, бельгійці, ефіопи та ліванці, повідомили французькі дипломати.

Другий літак із громадянами Франції, Нігеру, Німеччини, Бельгії, Канади, Америки, Австрії та Індії мав приземлитися згодом, загалом заплановано чотири польоти в рамках операції, яка завершиться до полудня середи.

Після антифранцузьких протестів, викликаних переворотом, Париж 1 серпня заявив про початок евакуації своїх громадян зі столиці Нігеру, міста Ніамей.