МЗС про плани ватажка «ЛНР» провести «референдум»: «юридично нікчемні і не матимуть правових наслідків

Проведення так званих «референдумів» ватажками підтримуваних Росією збройних угруповань, які окупують частину Донбасу, не матиме юридичних наслідків. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Російська Федерація не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків», – наголосили в МЗС.

Речник відомства зазначив, що жодна країна світу не визнає «насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави».

«Натомість, Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції», – додав Ніколенко.

Ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території, підконтрольній цьому підтримуваному РФ угрупованню, може відбутися «референдум» про входження до складу Росії.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність окупованих частин Донбасу, де діють угруповання «ЛНР» і «ДНР». Під приводом їх захисту 24 лютого Путін розпорядився розпочати повномасштабну війну проти України, яку влада Росії називає «спеціальною військовою операцією».

У 2014 році псевдореферендум про вступ до Росії був проведений в українській Автономній Республіці Крим і Севастополі. Його підсумки стали для Росії формальним приводом для прийняття цих територій до свого складу.

Анексію Криму не визнала переважна більшість країн світу, вказуючи, зокрема, на те, що голосування було проведене після того, як Крим взяли під контроль російські військові, саме його проведення суперечило законам України, а чесність і прозорість не була забезпечена.