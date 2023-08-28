Армія РФ запустила дрон-камікадзе по Нікополю, постраждали люди – влада

Російські військові запустили дрон-камікадзе на Нікополь, повідомляє 28 серпня голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе», – заявив він.

Місцева влада каже, що в районному центрі постраждали четверо людей, вони лікуватимуться вдома.

Крім того, за даними ОВА, в результаті атаки на місто була пошкоджена адмінбудівля – там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Також понівечено п’ять автомобілів.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.