ОВА: через атаки РФ на Нікопольщині постраждала жінка, пошкоджені дві багатоповерхівки

Через російські атаки на Нікопольщині постраждала жінка, пошкоджені дві багатоповерхівки, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«До пізнього вечора та вранці агресор бив по Нікопольщині артилерією і FPV-дронами. Цілив по самому Нікополю та Мирівській громаді. Постраждала 55-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.



За його словами, через атаки РФ пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач.



За уточненою інформацією, внаслідок артобстрілу Марганецької громади, що стався вчора вдень, виникла пожежа, яка знищила приватний будинок, а через учорашній удар по Межівській громаді пошкоджені адмінбудівля, гімназія, їдальня, додав Лисак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.