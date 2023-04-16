Російські військові атакували Нікопольщину, постраждали люди – влада

У неділю, 16 квітня, російські війська двічі відкривали вогонь по Нікопольському району на Дніпропетровщині, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

«Ворог випустив з важкої артилерії майже десяток снарядів», – написав він.

Очільник ОВА уточнив, що під обстріли, окрім Нікополя, потрапила також і Червоногригорівська громада.

За словами голови Нікопольського району Євгена Євтушенка, унаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів району.

«Пораненому чоловіку, 1965 року народження, надано амбулаторну медичну допомогу. Ушпиталеній жінці, 1984 року народження, надана необхідна медична допомога, її стан стабільний», – розповів чиновник.

За його словами, від обстрілу армії РФ було пошкоджено храм, п’ять приватних житлових будинків, чотири господарські будівлі, два автомобілі, лінії електромережі, а також було зруйновано одну господарську споруду.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.