Тисячі людей знову протестуватимуть проти правого екстремізму в Німеччині

Німецькі міста очікують нових великих демонстрацій проти правого екстремізму на цих вихідних. Очікується, що 27 січня у демонстрації проти ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) і її антимігрантської позиції у Дюссельдорфі візьмуть участь близько 30 тисяч учасників, повідомляє агенція dpa.

Масштабні заходи також заплановані в Аахені, Мангеймі, Марбурзі й інших містах.

В Оснабрюку міністр оборони Боріс Пісторіус планує приєднатися до маршу, а у Віттенберзі прем’єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф має бути серед демонстрантів.

Демонстрації 27 січня збігаються з Днем пам’яті жертв Голокосту, коли пройдуть численні вшанування пам’яті єврейських жертв нацистів.

28 січня також заплановані демонстрації проти ультраправих.

Останнім часом німецькі міста охопили масові протести проти ультраправих. Мітинги почалися через кілька днів після виходу журналістського розслідування, в якому йшлося про зустріч правих екстремістів і політиків із ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), на якій обговорювали плани депортації мільйонів мігрантів із Німеччини.