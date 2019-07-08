Німеччина відмовилася направляти війська в Сирію на прохання США

Німеччина не буде дислокувати в Сирії наземні війська, як про це просить влада США, повідомив 8 липня представник німецького уряду Штеффен Зайберт. Замість цього Берлін продовжить виконання вже взятих на себе зобов’язань, заявляє влада Німеччини.

Зайберт додав, що учасникам коаліції проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» слід найближчим часом обговорити подальші кроки і «розумно розподілити» як військові, так і цивільні завдання. Німеччина продовжить повітряні розвідувальні операції з території Йорданії, але не має наміру вводити війська в Сирію, заявив представник уряду ФРН.

Направити німецьких військових до Сирії напередодні закликав спецпредставник уряду США з питань Сирії Джеймс Джеффрі. Ці сили могли б частково замінити американських військових в регіоні, заявив він.

У кінці 2018 року президент США Дональд Трамп заявив про виведення американських військових із Сирії. Рішення пізніше було частково переглянуте. У результаті розбіжностей із цього приводу в грудні 2018 року у відставку пішов голова Пентагону Джеймс Меттіс.

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна, в результаті якої загинули понад 350 тисяч людей. Росія, втрутившись в цей конфлікт, надає в ньому підтримку президенту Сирії Башару Асаду – режиму якого значна частина світу, і західного, і арабського, відмовила в легітимності.