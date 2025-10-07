У Швеції оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики

Шведська королівська академія наук повідомила, що лауреатами цьогорічної Нобелівської премії з фізики стали американські вчені Джон Кларк, Мішель Х. Деворе та Джон М. Мартініс «за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі».

Як йдеться у пресрелізі, цьогорічні лауреати Нобелівської премії провели експерименти з електричним контуром, в яких продемонстрували як квантово-механічний тунельний ефект, так і квантовані рівні енергії в системі, достатньо великій, щоб її можна було тримати в руці.

«Квантова механіка дозволяє частинці рухатися прямо через бар'єр, використовуючи процес, який називається тунелюванням. Як тільки задіяна велика кількість частинок, квантово-механічні ефекти зазвичай стають незначними. Експерименти лауреатів продемонстрували, що квантово-механічні властивості можна зробити конкретними в макроскопічному масштабі», – зазначається у релізі.

У 1984 та 1985 роках Джон Кларк, Мішель Х. Деворе та Джон М. Мартініс провели серію експериментів з електронним колом, побудованим з надпровідників, компонентів, які можуть проводити струм без електричного опору.

«Чудово мати можливість відзначати те, як столітня квантова механіка постійно пропонує нові сюрпризи. Це також надзвичайно корисно, оскільки квантова механіка є основою всіх цифрових технологій», – каже Олле Ерікссон, голова Нобелівського комітету з фізики.

Транзистори в комп’ютерних мікрочіпах – один із прикладів усталеної квантової технології, яка нас оточує. Цьогорічна Нобелівська премія з фізики відкрила можливості для розробки наступного покоління квантових технологій, включаючи квантову криптографію, квантові комп’ютери та квантові сенсори.

Оголошення лауреатів Нобелівської премії цього року відбувається з 6 по 13 жовтня. Цьогорічну Нобелівську премію з фізіології та медицини 2025 року було присуджено Мері Е. Брунков (США), Фреду Рамсделлу (США) та Шимону Сакагучі (Японія) «за їхні відкриття щодо периферичної імунної толерантності».



