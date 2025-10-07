Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У Швеції оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики

Цьогорічна Нобелівська премія з фізики відкрила можливості для розробки наступного покоління квантових технологій, включаючи квантову криптографію, квантові комп’ютери та квантові сенсори
Цьогорічна Нобелівська премія з фізики відкрила можливості для розробки наступного покоління квантових технологій, включаючи квантову криптографію, квантові комп’ютери та квантові сенсори

Шведська королівська академія наук повідомила, що лауреатами цьогорічної Нобелівської премії з фізики стали американські вчені Джон Кларк, Мішель Х. Деворе та Джон М. Мартініс «за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі».

Як йдеться у пресрелізі, цьогорічні лауреати Нобелівської премії провели експерименти з електричним контуром, в яких продемонстрували як квантово-механічний тунельний ефект, так і квантовані рівні енергії в системі, достатньо великій, щоб її можна було тримати в руці.

«Квантова механіка дозволяє частинці рухатися прямо через бар'єр, використовуючи процес, який називається тунелюванням. Як тільки задіяна велика кількість частинок, квантово-механічні ефекти зазвичай стають незначними. Експерименти лауреатів продемонстрували, що квантово-механічні властивості можна зробити конкретними в макроскопічному масштабі», – зазначається у релізі.

У 1984 та 1985 роках Джон Кларк, Мішель Х. Деворе та Джон М. Мартініс провели серію експериментів з електронним колом, побудованим з надпровідників, компонентів, які можуть проводити струм без електричного опору.

«Чудово мати можливість відзначати те, як столітня квантова механіка постійно пропонує нові сюрпризи. Це також надзвичайно корисно, оскільки квантова механіка є основою всіх цифрових технологій», – каже Олле Ерікссон, голова Нобелівського комітету з фізики.

Транзистори в комп’ютерних мікрочіпах – один із прикладів усталеної квантової технології, яка нас оточує. Цьогорічна Нобелівська премія з фізики відкрила можливості для розробки наступного покоління квантових технологій, включаючи квантову криптографію, квантові комп’ютери та квантові сенсори.

Оголошення лауреатів Нобелівської премії цього року відбувається з 6 по 13 жовтня. Цьогорічну Нобелівську премію з фізіології та медицини 2025 року було присуджено Мері Е. Брунков (США), Фреду Рамсделлу (США) та Шимону Сакагучі (Японія) «за їхні відкриття щодо периферичної імунної толерантності».


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG