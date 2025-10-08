Нобелівську премію з хімії отримали вчені «за розробку металоорганічних каркасів»

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2025 року стали Сусуму Кітагаві, Річарду Робсону та Омару М. Ягі.

Премію вони отримали «за розробку металоорганічних каркасів».

За повідомленням Нобелівського комітету, лауреати премії створили молекулярні конструкції з великими просторами, через які можуть протікати гази та інші хімічні речовини – ці конструкції, металоорганічні каркаси, можуть використовуватися для отримання води з повітря пустелі, уловлювання вуглекислого газу, зберігання токсичних газів або каталізації хімічних реакцій.



«Металоорганічні каркаси мають величезний потенціал, відкриваючи раніше непередбачувані можливості для створення матеріалів на замовлення з новими функціями», – каже Гайнер Лінке, голова Нобелівського комітету з хімії.

Минулого року Нобелівську премію в галузі хімії розділили між командою дослідників Демісом Гассабісом і Джоном Джампером та науковцем Девідом Бейкером, які вивчають білки.

Оголошення лауреатів Нобелівської премії цього року відбувається з 6 по 13 жовтня. Цьогорічну Нобелівську премію з фізіології та медицини 2025 року було присуджено Мері Е. Брунков (США), Фреду Рамсделлу (США) та Шимону Сакагучі (Японія) «за їхні відкриття щодо периферичної імунної толерантності».



