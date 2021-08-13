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Новини | Міжнародні

Норвегія закликала Мінськ провести вільні вибори

Світлана Тихановська (л) і міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде

Норвегія закликає Олександра Лукашенка припинити насильство в Білорусі, провести вільні вибори, звільнити політв’язнів, поступитися місцем опозиції та гарантувати свободу вираження поглядів. Про це міністр закордонних справ Іне Еріксен Сорейде заявила 12 серпня на зустрічі з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка перебуває в Норвегії з візитом.

«Норвегія приєдналася до всіх санкцій ЄС, і ми сподіваємося, що це допоможе чинити тиск на режим», – наголосила Еріксен Сорейде.

Тихановська провела переговори з лідерами парламентських фракцій Норвегії. Згодом лідерка білоруської опозиції зустрілася з представниками білоруської діаспори в Норвегії, в цій зустрічі взяли участь понад 100 людей.

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