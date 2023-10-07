В окупованій Новій Каховці помер «секретар партії «Єдина Росія». В його машині стався вибух

На окупованій частині Херсонщини помер Володимир Малов, якого окупаційна влада Нової Каховки називала «секретарем відділення партії «Єдина Росія» в місті.
У Новій Каховці зранку 7 жовтня висадили в повітря автомобіль Малова.
Постраждалого госпіталізували в тяжкому стані, повідомив так званий «сенатор» від окупованої частини Херсонської області Ігор Кастюкевич.
Це не перший представник окупаційних структур, щодо якого скоєний замах. Такі випадки неодноразово фіксувалися в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.
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