Нова Зеландія виділить 15 мільйонів доларів на програму PURL для України

Нова Зеландія виділяє 15 мільйонів доларів на програму із закупівель американської зброї для України, повідомляє уряд країни 3 грудня.

Про внесок оголосили міністр закордонних справ Вінстон Пітерс та міністерка оборони Джудіт Коллінз.

Пітерс пояснив рішення тим, що оборона України має «значні наслідки не лише для безпеки Європи, але й для Індо-Тихоокеанського регіону».

«Саме тому Нова Зеландія та Австралія сьогодні оголосили про значний внесок до Переліку пріоритетних потреб України (PURL). Ми працюємо разом, щоб підтримати Україну, яка орієнтується в дедалі складнішому стратегічному середовищі», – заявив міністр.

Пресслужба уряду називає обороноспроможність України головним пріоритетом, поки тривають зусилля з мирного врегулювання.

Коллінз висловила солідарність із Україною, яка «вступає в четверту зиму, захищаючись від російської агресії».

«Виклик для Збройних Сил України щодо захисту своїх міст та свого народу залишається величезним перед обличчям постійних та невпинних бомбардувань України російськими безпілотниками», – додала вона.

Уряд наголосив, що внесок до PURL використають лише для закупівлі зброї або обладнання, що «відповідає міжнародним зобов’язанням та внутрішній політиці Нової Зеландії».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 3 грудня заявив, що до програми із закупівлі американського озброєння для України у межах механізму PURL долучаться Нова Зеландія та Австралія. Він назвав «чудовою новиною» той факт, що країни, які не є членами НАТО, також долучилися до програми.



